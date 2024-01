Daniela Álvarez, la ex reina de belleza colombiana, es la host de la nueva temporada de “Escuela Imparables”, el programa de empoderamiento femenino de E! Entertainment, en donde numerosas emprendedoras de toda Latinoamérica compiten por un valioso premio en efectivo.

A lo largo de los cautivadores episodios, las participantes enfrentarán desafíos que pondrán a prueba lo mejor de sus habilidades, determinando así quién merece continuar en la competencia y aspirar al gran premio final.

Pero la experiencia va más allá de la competición financiera, ya que las seleccionadas también se benefician de formación integral en diversas materias. Este enfoque educativo busca potenciar sus habilidades y conocimientos, permitiéndoles llevar a cabo sus distintos emprendimientos de manera óptima.

En conversación con RedCarpet de Redgol, la influencer se refirió a esta nueva etapa de su carrera y cómo recibe este nuevo desafío profesional.

Daniela Álvarez se suma a Escuela Imparables

Acerca de cómo ha sido la experiencia de ser parte de esta competencia como la conductora, Daniela señaló: “Estoy súper emocionada. Para mí, como profesional, ha sido un gran reto porque yo ya tengo diez años de carrera, pero nunca me había tocado un reality donde yo tuviera el objetivo de no únicamente conducir, sino también de ser jurado”.

“Entonces esto llega a ser un gran reto porque al final tienes que ganarte no solamente el cariño y la confianza de las participantes, sino también el respeto de cada una de ellas“, agregó.

“Yo como profesional soy súper exigente y soy exigente conmigo, con mi trabajo, con lo que hago, con la pasión que le que le imprimo a cada cosa que decido hacer y espero lo mismo de cada una de ellas”, expresó.

Su rol como presentadora

Daniela también agregó que el proyecto es algo que le gusta mucha, ya que es un área en que le gusta profundizar.

“Yo amo presentar, yo diría que de hoy, de todos los trabajos que tengo, tengo la posibilidad no solamente de ser presentadora, sino que también hago mis charlas a nivel Latinoamérica. Tengo una empresa de ropa y accesorios, tengo mi fundación que es como el trabajo que sirvo a los demás, pero de todos siempre me siento que Dios me dio ciertos dones y talentos para conducir y siento que es lo que de las cosas que más disfruto”.

Asimismo, la comunicadora se refiere al mensaje que busca entregar en las participantes y los televidentes. “Tuve una prueba muy grande en mi vida y míreme, aquí estoy de frente a ustedes, cumpliendo con mis sueños, cumpliendo con mis objetivos, teniendo cada vez oportunidades más grandes”.

Luego agregó: “He trabajado desde los 23 años en Colombia y después de lo que me pasó, el perder mi pierna fue que pude llegar a otros países, a llegar a más fronteras y E! Entertainment es un súper canal o vitrina para llegar a 22 países en el mundo y realmente enviar un buen mensaje, un mensaje de resiliencia y un mensaje de que las mujeres podemos llegar a llegar cada vez más lejos”.

La influencer también señaló que ha pesar de las adversidades, siempre trata de mantener la fuerza y el positivismo, tras como señala a través de sus redes sociales.

“Me acuerdo que tenía 11 años cuando dije que yo quería ser una varilla anclada en la tierra, que aunque viniera un huracán, que lo que yo siempre quería ser, como esa varilla firme, enfocada, definida y alegre y feliz. Entonces cuando me pasó lo de la pierna, me acuerdo que cerré mis ojos y me fui a esos 11 años, cuando me dije a mí misma recuérdate que te dijiste a ti misma que aunque pasara lo que pasara, tú ibas a ser feliz”.

“Entonces creo que la felicidad es una decisión. No creo, estoy segura que la felicidad siempre ha sido una decisión, que es una decisión diaria, constante. Porque ser feliz no está en nuestro ADN. Ser feliz es esa decisión y esa decisión me lleva a tener esa actitud bonita, esa actitud positiva, esa actitud optimista a pesar de cualquier circunstancia que ocurra”, expresó.

¿Cuándo se estrena Escuela Imparables?

La nueva temporada se estrena este jueves 25 de enero por la pantalla de E! Enterteiment