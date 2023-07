La nueva serie de Marvel Studios, Secret Invasion, sorprendió a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel con su historia, la que está centrada en Nick Fury tratando de frenar la invasión de un grupo de Skrulls, la serie está pronta a llegar a su gran final pronto.

La serie nos muestra y nos hace dudar de distintos personajes del UCM y además nos da a conocer a un Fury más experimentado pero al mismo tiempo perdido luego de volver del espacio.

¿Cuándo termina?

La serie comenzó a emitirse en Disney+ el pasado 21 de junio y ya ha emitido un total de 4 capítulos, llegando ya a su recta final.

Hay que recordar que la serie contará con un total de 6 capítulos los que se estrenan cada semana mediante la aplicación de streaming de Disney.

Con dos capítulos restantes y el próximo a estrenarse el miércoles 19 de julio, el final llegará al streaming el día miércoles 26 de julio.

De momento no sabemos cómo irá a terminar la serie y es que Fury aún no logra frenar los planes de Gravik para hacerse con el planeta Tierra. Esto mientras al mismo tiempo lucha con otros personajes para conocer los planes del nuevo general Skrull y además se da cuenta de que no puede confiar en todos, ya que hay varios infiltrados en distintas organizaciones de poder de nuestro planeta.

Estreno de tráiler final

Solo quedan dos capítulos a estrenarse en Disney+, es por esto que Marvel Studios ha decidido estrenar el adelanto final para los dos últimos episodios de la serie que se estrenaran pronto.

Aquí podemos ver que Fury volverá a usar nuevamente su conocido parche en el ojo y se prepara para luchar contra la legión de superskrulls y demás para detener su avance de tomarse el mundo.