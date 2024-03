¿Cuándo se estrena The Idea of You? Tráiler y fecha de la nueva película de Anne Hathaway

Una nueva película se sumará prontamente al streaming de Prime Video y es que la adaptación a película de The Idea of You está cada vez más cerca de estrenarse en la plataforma.

Esto tiene emocionadas a las fanáticas del cantante británico que leyeron el libro, y también el fanfic original, de Robinne Lee que aún no tiene su adaptación al español de manera original.

Y es que la escritora es co-guionista de la cinta junto a Jennifer Westfeldt y está dirigida por Michael Showalter siendo protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine en los papeles Solène Marchand y Hayes Campbell.

¿Cuándo se estrena The Idea of You?

The Idea of You llegará directamente a Amazon Prime Video el próximo 2 de mayo de este 2024. Así lo informó la plataforma de streaming con el lanzamiento de su primer tráiler durante esta jornada.

Y es que con esto tuvimos el primer vistazo de lo que será la película y la historia que se presenta, así como la química de sus actores en la pantalla.

Anne Hathaway interpreta a Solène Marchand, una madre soltera de 40 años que acompaña a su hija a Coachella y que por coincidencias de la vida se encuentra con Hayes Campbellde 24 años, interpretado por Nicholas Galitzine, quien forma parte de August Moon, una de las bandas más populares del momento.

Al conocerse ambos tienen una conexión inmediata y gracias a esto comienzan una relación. Es aquí en que Solène tiene que luchar contra los problemas por la fama por salir con una superestrella.

Como ya te mencionamos, Prime Video decidió estrenar durante esta jornada el primer tráiler de la película, el que puedes revisar a continuación:

Es una historia sobre Harry Styles

Es importante mencionar que la adaptación del libro a película nació inicialmente como un fanfic (una historia creada por fans para fans) de Harry Styles. La historia recibió tanto apoyo que en 2017 fue lanzada como una novela escrita por Robinne Lee y fue bien recibida por la crítica teniendo casi setenta mil calificaciones en la plataforma de Goodreads.

Tristemente, la novela de Lee aún no ha sido traducida al español y de momento solo se puede encontrar el libro en inglés en algunas páginas que importan directamente desde Estados Unidos.