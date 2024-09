Crunchyroll anunció recientemente la adquisición de los derechos de exhibición en varios países del mundo, incluida Latinoamérica, para la esperada película de anime de superhéroes My Hero Academia: Ahora es tu turno.

La historia, completamente original, se desarrolla justo antes de la batalla final entre héroes y villanos. La sociedad ha quedado en ruinas tras un intenso combate cuando una misteriosa fortaleza aparece de repente. Frente a Deku y sus compañeros surge un hombre que se asemeja al antiguo “Símbolo de la Paz” del pasado.

¿Cuándo se estrena My Hero Academia: Ahora es tu turno?

El streaming reveló que la cinta se estrenará el próximo 10 de octubre en Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

¿Cuál es la trama?

Al igual que en las tres películas anteriores, Kohei Horikoshi, el creador de la historia original, colabora como supervisor general y diseñador de personajes, presentando una trama completamente nueva.

“¡Siguiente, es tu turno!”, con esas palabras, All Might, el Símbolo de la Paz, selló su victoria sobre All For One, el Símbolo del Mal. Aunque All Might ya no es el héroe número uno en una sociedad donde la mayoría de las personas tiene superpoderes, Deku y sus compañeros de la clase de héroes del Instituto U.A. están decididos a seguir su legado y sus ideales como protectores.

Durante la primavera del segundo año de Deku en la U.A., estalló una feroz batalla entre héroes y villanos. Deku se enfrentó a un poderoso Tomura Shigaraki, resultando en graves daños para ambos bandos.

Tras la retirada temporal de Shigaraki, la tensión se mantiene mientras el próximo enfrentamiento se acerca rápidamente.

Japón se encuentra devastado cuando aparece un hombre misterioso que se autoproclama como el sucesor de All Might, el nuevo Símbolo, Dark Might. Usando su don para cumplir sus propios deseos, crea una fortaleza que comienza a absorber a la población.

Entre los seguidores de Dark Might se encuentra Anna, una joven con un don desconocido que se ha convertido en el objetivo de Giulio, un individuo vestido de mayordomo.