¡Comienza la aventura! One Pierce, la nueva serie de Netflix, estrena su tráiler

Una especial noticia recibieron los fans de One Pierce, ya que en honor al Día de One Pierce, el creador, Eiichiro Oda, ha compartido una carta sobre sus impresiones sobre el esperado live action. Pero eso no es todo, ya que además se reveló el primer tráiler del live action de Netflix.

“El esfuerzo ha sido descomunal. El elenco, el equipo de vestuario y todos los que han trabajado en el diseño de este universo se han volcado para mostrar las cosas de una manera que solo podía lograrse en formato de live action. El guion y todo el proceso de combinar las ideas de tantas personas ha sido una festividad en sí misma”, señaló Oda en la carta.

Esta adaptación es el resultado de una colaboración entre Shueisha y Tomorrow Studios, y está programada para su lanzamiento el 31 de agosto en Netflix.

Revisa aquí el tráiler

¿Quiénes son los actores de One Pierce Live Action?

La serie será protagonizada por Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero Gibson como Usopp y Taz Skylar como Sanji.

¿Cuál es la trama de One Pierce?

One Piece, basada en la serie de manga más exitosa de Japón creada por Eiichirō Oda, es una emocionante y legendaria aventura en alta mar, sin comparación.

La historia sigue a Monkey D. Luffy, un joven aventurero que ha anhelado una vida libre desde que tiene memoria. Decidido a alcanzar su sueño, Luffy deja su pequeño pueblo y se embarca en una peligrosa odisea en busca del mítico tesoro conocido como “One Piece”, con el objetivo de convertirse en el Rey de los Piratas.

Para lograr su cometido, Luffy deberá reunir a su tripulación ideal y encontrar un barco que los lleve a través de las vastas aguas. En cada rincón de los anchos mares, buscará incansablemente el tesoro mientras evita a los Marines y se enfrenta a sus peligrosos rivales en emocionantes enfrentamientos. A lo largo de esta épica travesía, Luffy y su tripulación se enfrentarán a desafíos, aliados inesperados y emocionantes aventuras que los llevarán más cerca de su ansiado objetivo.