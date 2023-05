¿Cuándo se estrena Avatar 2 en Disney Plus? Fecha confirmada de la película en el streaming

Más de 10 años pasaron para que los fanáticos del cine de ciencia ficción pudieran disfrutar de Avatar 2: El camino del agua, una cinta dirigida por James Cameron que cuenta la historia de Jake, Neytiri y sus hijos ambientada en Pandora.

En la secuela volvemos a la historia de Jake que junto a su familia tendrán que llevar a cabo un viaje inesperado a otra tribu con la que se tendrá que adaptar a sus características especiales ya que son Na’Vi acuáticos. Esta producción es la séptima película más taquillera de la historia recaudando 2 mil millones de dólares en todo el mundo, está película superó recientemente a The Avengers y a Spider-Man No Way Home con un total de 2.024.678.353 millones de dólares recaudados en la taquilla internacional y se acerca a superar a Avengers: Infinity War y Star Wars: Episodio VII- El despertar de la Fuerza.

Mientras tanto, Avatar y Avengers: Endgame se mantienen como las dos películas más taquilleras de todos los tiempos con 2.922.917.914 y 2.797.501.328 dólares recaudados.

¿Cuándo se estrena Avatar 2 en Disney Plus?

El próximo miércoles 7 de junio llegará a la plataforma de streaming Disney Plus la película dirigida por James Cameron y protagonizada por Zoe Saldaña y Sam Worthington.

¿Avatar 3 a Disney Plus?

La tercera película ya se encuentra totalmente grabada y en proceso de postproducción y será estrenada el 20 de diciembre de 2024. Algunos rumores señalan que la cinta tendrá una duración de 9 horas y se estrenará de manera exclusiva en Disney Plus.