No queda nada para una nueva edición del Festival de Huaso de Olmué, el cual promete sorprender una vez más a la audiencia y al público de la región. Tras el anuncio de su parrilla programática, esta ha despertado el interés de los más jóvenes y adultos. Además, como siempre, el line up es integrado por artistas internacionales y nacionales.

Por ese lado, hay algunos que están interesados en comprar su entrada para el evento, pues entonces, te contamos a continuación dónde comprar los tickets y sus precios.

¿Cuándo es la venta de entradas para el Festival del Huaso de Olmué?

Las boletas para asistir al Festival del Huaso Olmué 2024 podrán adquirirse a partir del lunes 20 de noviembre a través de la página de PuntoTicket, según lo anunciado por TVN en su comunicado oficial.

¡Asegúrate de obtener la tuya a tiempo! La edición número 53 del festival se llevará a cabo en El Patagual los días 18, 19, 20 y 21 de enero. El evento será transmitido a nivel nacional e internacional a través de la señal abierta de TVN y su señal internacional, TV Chile, con una extensa cobertura en sus plataformas digitales y redes sociales.

¿Cuáles son los precios de las entradas del Festival del Huaso de Olmué?

Hasta el momento, las entradas aún no se encuentran liberadas, por lo que no existen valores definidos, no obstante, los precios de las entradas en la edición 2023 son los siguientes, y nos permite saber cómo será el panorama:

A continuación compartimos los valores de la edición 2023:

Palco Preferencial – $79.200.

Palco Lateral – $63.800.

Platea Preferencial – $58.300.

Platea Lateral – $46.200.

Platea Alta – $42.900.

Galería – $33.000.

¿Cuál es la parrilla programática del Festival del Huaso de Olmué?

El Festival de Huaso de Olmué dio a conocer cuál será la parrilla musical y humorística de la próxima edición. Asimismo, el anuncio se realizó en la misma localidad del evento, logrando así, una cercanía con el canal encargado de trasmitir, TVN y el territorio.

“El Festival del Huaso de Olmué es el evento artístico musical más importante de la música de raíz. Ya es parte de nuestra identidad, es una tradición y por eso nos alegra mucho producirlo y trasmitirlo desde hace ya 10 años, y así contribuir al desarrollo local”, comenta Alfredo Ramírez, Director Ejecutivo de TVN.

A continuación, damos a conocer cuál es la parrilla del festival en su edición 2024:

Jueves 18 de enero:

-Luciano Pereyra (cantante)

-Vicho Viciani (comediante)

-Princesa Alba (cantante)

Viernes 19 de enero:

-Denise Rosenthal (cantante)

-GluP! (banda)

-(Comediante por confirmar)

Sábado 20 de enero:

-Damas Gratis (banda)

-Coronel Valverde (comediante)

-Tomo como Rey (banda)

Domingo 21 de enero:

-Puma Rodríguez (cantante)

-Cebolla y Bodoque (comediantes)

-Inti Illimani y La Orquesta Huambaly (música)