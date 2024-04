Las fiestas y conciertos en Santiago siguen este mes de abril. Y es que uno de los eventos que causa más ansia por algunos es el regreso del Red Bull Unlocked un evento organizado por la marca que reúne a distintos bares de la capital en un solo lugar.

Y es que la última vez que se realizó esta instancia en la capital fue el año 2022 y es que el 2023 el evento no se realizó.

El evento tendrá lugar el fin de semana del día viernes 26 y sábado 27 de abril en el centro de Santiago, específicamente en el Centro CEINA de la comuna de Santiago.

¿Cuál es el line up de Red Bull Unlocked 2024?

La marca ya reveló el line up de artistas, y comediantes, que se reunirán en un solo lugar a presentarse ante el público que asista al evento. A continuación puedes revisar el line up para los dos días:

Viernes 26 de abril

Aerboica – Mariana Montenegro – Saulo – Diegors – House of Kellers (Dancers)- Lizz – STLT – Mati Alegria – Pola Ch – Lajose – Bvrbi – Kriss – Ivopolerinal – Josh Wink – Alejandro Vivanco – Felipe Venegas Live – Mons – Fatboozy – Alejandro Mndza – Ignacio Socias – Rosario Sanchez – Roberto Delgado – Loyaltty – RedBull Batalla – Gianluca – Kuroh – Prodmarvin – Red Bull BC One – Carlomarco

Sábado 27 de abril

Yeimy – NVSCVR – Isa Serafini – Shirel – Smallvilain – Red Bull Batalla – No Estoy Creici – Grooverarth – Red Bull Dance Your Style – Andrea Paz – Matanza DJ Set – Pabla Diabla – Francisco Viveros – M8NSE – Elektrompe & Claudio Arditti Jam Session – Aerobica – House of Keller – STLT – VGV – Shanqui – FNCY – SEB&SOTO – Profe Pau – Edo Vallejo – Red Bull BC One

¿Qué entradas quedan a la venta?

Aún quedan entradas a la venta para el Red Bull Unlocked de este 2024 en el Centro CEINA y de momento quedan entradas y además con descuentos. Y es que puedes comprar tus entradas con Banco Falabella.

De momento las entradas que quedan disponibles son la de Preventa 1 y Preventa 1 Banco Falabella, asimismo también quedan entradas General y General Banco Falabella.

Sobre los precios de las entradas, revísalas a continuación:

Preventa 1: $36.800 pesos.

$36.800 pesos. Preventa 1 Banco Falabella: $30.400 pesos.

$30.400 pesos. General: $43. 700 pesos.

$43. 700 pesos. General Banco Falabella: $36.100 pesos.

Si quieres comprar entradas para el evento, para cualquiera de los dos días, puedes hacerlo ingresando a www.puntoticket.com/red-bull-unlocked-2024