Never Have I Ever estrena su temporada final: ¿Cómo terminó la serie de Netflix?

Never Have I Ever, la exitosa serie de Netflix, llegó a su fin tras cuatro temporadas, en donde se reveló que pasó con los queridos protagonistas de la ficción y cuáles son las parejas que se formaron en el cierre de la historia creada por la estrella de The Office, Mindy Kaling.

La tercera temporada de la producción finalizó con Devi (Maitreyi Ramakrishnan) terminando su relación con Paxton (Darren Barnet) y visitando a Ben (Jaren Lewison), con quien comparte un íntimo momento.

Sin embargo, como muestra el tráiler, todo se complica cuando comienza nuevamente el año escolar, ya que Devi desarrolló sentimientos por Ben, quien no le habló durante el receso, y cuando vuelven a verse, se da cuenta de que él tiene una nueva pareja.

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN, SI NO QUIERES ENTERARTE DE COMO TERMINA LA SERIE TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

¿Cómo termina la cuarta temporada de Never Have i Ever?

El año escolar vuelve a comenzar y la relación entre Devi y Ben (Jaren Lewinson) está cada vez más tensa, esto porque tras un fuerte enfrentamiento con su nueva novia Margot (Victoria Moroles), ella le prohíbe acercarse a Devi, lo cual él acepta.

Tras sentirse muy dolida por lo sucedido, Devi decide enfocarse en sus estudios y en su gran meta: llegar a Princeton. Pero también en un nuevo galán, Ethan Morales (Michael Cimino), con quien comienza una relación.

Por otra parte, Paxton regresa a la secundaria, esta vez como asistente de natación, luego de dejar la universidad tras dos semanas, lo que hace que pase gran parte de la temporada cuestionando su decisión de dejar Arizona.

Las amigas de Devi también se encuentran en una etapa determinante de su vida, decidiendo qué hacer al terminar la secundaria. Fabiola (Lee Rodríguez) es aceptada en Princeton, mientras que Devi, que causó una terrible primera impresión, queda en lista de espera.

Luego de una emotiva discusión ambas se reconcilian, sin embargo, reciben otra triste noticia, Eleanor (Ramona Young), decide adelantar su graduación para comenzar desde ya su carrera como actriz, porque no finalizará el año con sus amigas.

En los episodios finales, Paxton finalmente encuentra su vocación, ya que tras ayudar a Eric (Jack Seavor McDonald) a entrar al equipo de natación tras un arduo entrenamiento, decide volver a la universidad.

Devi vive una crisis, ya que no fue aceptada en ninguna universidad y siente la presión de todo su entorno, sobre todo porque mintió y dijo que fue admitida en múltiples lugares, se abre la posibilidad de ingresar a Princeton, luego de que Fabiola se decidiera por otra universidad.

Para ello escribió un emotivo ensayo sobre la importancia de la universal para ella, ya que era un sueño que trazó junto a su padre, cuando ella era muy pequeña, por lo que ingresar significaría cumplirlo por ambos.

Ben por su parte termina con Margot y es aceptado en Columbia, él y Devi deciden darse una oportunidad y en un pequeño salto temporal se ve como ambos están juntos, mirando una película en el campus.

Fabiola continúa trabajando en el mundo de la robótica creando increíbles modelos, Eleanor triunfa en la actuación y Paxton vuelve a la universidad.