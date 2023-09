Días intensos se han vivido en el reality de Chilevisión Gran Hermano, el día viernes los jugadores como es habitual disfrutaron de una fiesta en la casa estudio y luego de eso Rubén y Scarlette durmieron juntos.

Al otro día la participante se despertó y les dejó claras las cosas al ex Carabinero diciéndole “Oye Rubén… de lo que pasó anoche igual quiero decirte que no confundas las cosas con algo más“, le mencionó Eskarcita. A esto Rúben comentó “Yo no voy a confundir nada contigo, yo te veo como amiga“.

Pero la nueva participante le mencionó lo siguiente “Si bueno puede ser buena onda bailar y todo pero de ahí a tocarme durmiendo…” y de inmediato cortaron la transmisión por Pluto TV.

Estás imágenes se comenzaron a viralizar inmediatamente por lo que CHV y la producción de programa decidieron suspender la participación de Rubén en el reality que está siendo grabado en Buenos Aires.

¿Se presentará Rubén en el panel de Gran Hermano?

Durante el capítulo de domingo los animadores corroboran la expulsión de Rubén y comentaron que Scarlette recibió apoyo psicológico y que se pudo comunicar con su familia para que le dieran la contención necesaria, además comentó que ella quería seguir en el programa porque era un sueño para ella estar ahí.

En cuánto a la versión de Rubén aún se desconoce y la producción de Gran Hermano le comentó a FMDOS que pasará con el ex Carabinero luego del suceso vivido dentro del encierro. “La salida de Rubén no es como las eliminaciones. Es decir, él sale de la casa y no va al panel ni se hacen entrevistas con él”, afirmaron desde el reality show. Confirmando así que no asistirá a los programas en vivo junto al panel.

Por lo que los seguidores del programa tendrán que esperar a las reacciones que tenga él a través de sus redes sociales.