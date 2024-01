Casandra Zamorano no vive tiempos fáciles. Y es que nuevamente la ex chica reality se encuentra en el centro de la polémica tras ser detenida por supuesta agresión.

Se trata de la misma influencer que anteriormente se había encontrado metida en una polémica con Raimundo Cerda de Gran Hermano mientras este se encontraba en una relación con Alessia Traverso.

Y es que últimamente la también veterinaria no ha estado exenta de polémicas y es que incluso hace un tiempo también la funaron por su trabajo como veterinaria y su traslado de mascotas VIP a otros países los que nunca se concretaron.

Esta vez la polémica tiene que ver con su ex pareja y su hijo, y es que su detención se habría dado por la custodia de su hijo pequeño.

Detenida por presunta agresión

Así como leíste, Cass Zamorano fue detenida por Carabineros este día miércoles debido a una supuesta agresión a su ex pareja Claudio Silva. En concreto esto se habría dado a la salida de la Clínica San Carlos de Apoquindo a donde el hombre había llevado al niño a un examen médico.

Según relató Carabineros fue en este momento en que la mujer habría agredido a Silva “con golpes en distintas partes de su cuerpo” motivo por el cual fue detenida y llevada a la 47° Comisaría de Los Dominicos.

Posteriormente a su detención y según lo mismo que relató la ex Resistiré en sus redes sociales todo se habría originado debido a una pugna por la custodia del menor.

Funó a su expareja

La ex Resistiré hace un tiempo que venía contándole a sus seguidores que su ex pareja quería quitarle a su hijo destacando que incluso no quería devolverlo. Y es que en Instagram la influencer negó la agresión y reveló que el mismo Silva la ha atacado en reiteradas ocasiones, entregando pruebas de estas mismas.

Y es que en las fotografías detalla que Claudio Silva la golpeó cuatro veces. Asimismo mencionó que no la han dejado comer y que el mismo Silva inventó que le había pegado destacando que el también médico tiene dos denuncias por Violencia Intrafamiliar por agresión etiquetando al Ministerio de la Mujer.

También compartió fotos de chats de Whatsapp con su ex pareja en dónde Silva la amenaza e incluso hablan sobre su hijo en común.

Finalmente la influencer destaca que su ex pareja hizo todo para culparla a ella de agresión para así mantenerla encerrada en Comisaría sin que ella pueda hacer nada, sin comer y sin poder ver a su hijo pequeño.

Puedes revisar parte de la funa a continuación: