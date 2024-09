"Me pareció cobarde": Camila Power de Gran Hermano arremete contra esposa de Iván Cabrera

Camila Power dejó la casa más famosa del mundo y tras estar unos pocos días fuera de Gran Hermano conversó con RedCarpet sobre lo que pasó en la casa y sus vivencias dentro de la misma.

Una de las cosas que contó tras su salida fue todo lo que sucedió en el congelado con la llegada de Titi Magrini y sus dichos de que le caía mal y que quería verla fuera de la casa.

Asimismo, habló de su relación con Iván Cabrera y sus dichos para con sus actitudes de ella hacia él.

Iván Cabrera y su esposa

Uno de los temas más controversiales fue lo de Iván Cabrera y ahora que salió de la casa finalmente habló sobre lo sucedido. Sobre lo que ocurrió con Titi destacó que lo encontró “injusto” y que también fue una situación dispareja.

“Me parece que fue una situación muy dispareja por lo bajo. Yo estaba paralizada, no tenía en fondo derecho a réplica entonces claro, me pareció un poco cobarde, un poco muy, cobarde de su parte, habérmelo dicho ahí, así. Además, yo insisto, lo vi en pantalla después y era bastante menos de lo que fue en vivo y en directo“, explicó.

“Fue super chocante lo que me dijo, cómo me lo dijo. Creo que decidió no empatizar en lo absoluto conmigo como persona, como mujer y como participante de un reality que lleva más de un mes y medio encerrada sin contacto con el afuera“, agregó.

“¿Por qué digo cobarde? porque en el fondo después nos descongelaron y no me dijo absolutamente nada, yo en ese momento hubiese conversado con ella o le hubiese respondido, pero quise mantener el respeto a Iván, a su partida y por eso no lo hice“, finalizó.

Sobre sus dichos de ir a limpiar imagen, Camila declaró que no lo decía por Iván como tal sino que debido a Camila Andrade, aunque agregó que no había nada de mentira en lo que habían entrado a hacer los participantes famosos.

Revisa los dichos de Camila Andrade sobre la esposa de Iván Cabrera