La noche del sábado se transmitió un nuevo capítulo de “La Divina Comida” velada que contó con la participación de Renato Munster, Esteban Valenzuela, Gissella Gallardo y Beatriz Alegret.

Cuándo fue el turno de la show woman de cocinar y ser la anfitriona mostró su actual departamento que se encuentra en remodelación, sin embargo, no fue impedimento para que mostrara su hogar. Durante la íntima cena la trasandina comentó su separación con Adriano Castillo y su actual estado civil, y presentó a su nueva pareja, Sebastián Saldaña.

Durante la cena le preguntaron a la show woman sobre la relación que tuvo con el Compadre Moncho (Adriano Castillo) y comentó que “Estuve 28 años, fue una linda relación, pero creo que en la vida todo tiene tiempo de vencimiento”. Además confesó lo que más le impresionó de él destacando su personalidad “es muy caballero, empezamos a salir y sin querer duramos muchos años”.

Tras su separación con Castillo, Beatriz comenzó a hablar sobre su nueva pareja Sebastián Saldaña con quién lleva dos años de romance y se casaron el año pasado. “Yo estaba buscando una pareja para hacer stand up, y él estaba buscando una pareja para hacer comedia. Nos juntamos a estudiar unos libretos y su mirada me impactó mucho de él. No tiene los ojos celestes, pero en sus ojos salió fuego que me quemaba”, comentó.

Además la ex integrante de “Sábado gigante” señaló que se encuentra realizando un café concert llamado “El poeta el gol está Alegret” junto a su querido marido, a esto Beatriz comentó “nosotros hacemos humor stand up, él por su lado y yo por el mío. Hacemos humor clásico y ponemos otros números: un mago, un cantante del programa Yo no soy”.