¡No lo podrán creer! Tras cuatro años de la última visita de la banda en nuestro país, Bad Religion vuelve al territorio nacional para hacer vibrar a sus fanaticos con sus grandes éxitos que demuestran lo mejor del Punk Rock. Asimismo, si no sabes cuándo y dónde, pues te contamos todos los detalles que debes saber a continuación.

¿Cuándo es la venta de entradas para Bad Religion en Chile?

¡Atención fanáticos! La venta de entradas para Bad Religion estarán disponible a través de la plataforma Punto Ticket el día jueves 17 de agosto, a partir de las 10 de la mañana.

¿Cuándo y dónde se realizará el concierto de Bad Religion en Chile?

El espectáculo que promete romperla, se realizará el día martes 05 de diciembre en el clásico Teatro Caupolicán.

Bad Religion llega con todo a Chile

Los fanáticos de esta legendaria banda, seguramente que ya se preparan para cantar los éxitos que acompañan la trayectoria de los músicos originarios del sur de California en Estados Unidos.

Y es que la agrupación contiene una larga trayectoria artística. Su extenso catálogo de discos de estudio, recopilatorios y grabaciones en vivo refleja su influyente y duradero legado en la escena musical. “Suffer” de 1988 es particularmente destacado, no solo por su importancia histórica en el género del punk rock, sino también por su influencia en la música en general. Asimismo, su potente y crudo sonido resonó con la audiencia y los críticos, estableciendo a Bad Religion como una fuerza a tener en cuenta en el escenario del género.

“Recipe for Hate” y “Stranger than Fiction” son dos álbumes icónicos en la discografía de Bad Religion, que contribuyeron significativamente a su éxito y reconocimiento en la escena musical.

Este primer álbum mencionado, fue lanzado en 1993, y llevó a la banda a un nuevo nivel al entrar en la lista Heatseekers de Billboard. Aquel proyecto mostró su evolución musical al incorporar elementos más diversos en su sonido, mientras seguían manteniendo su energía y mensaje característicos del punk rock. Aunque alcanzaron el puesto 14 en la lista, marcó un punto de inflexión en su carrera al mostrar su versatilidad y capacidad de experimentación.

Por otro lado, “Stranger than Fiction” de 1994 fue un punto alto en la carrera de Bad Religion. No solo lograron el deseado disco de oro en los Estados Unidos, sino que también se destacaron internacionalmente. Además, cabe señalar que algunos de sus sencillos más icónicos, como “21st Century (Digital Boy)” e “Infected”, se convirtieron en himnos de este estilo. Por último, es importante mencionar la colaboración con Eddie Vedder de Pearl Jam en la canción “Watch It Die” también agregó un toque especial a este álbum.

Es por eso que no te quedes sin tu entrada y disfruta el espectáculo que se viene.