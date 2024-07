Netflix estrenó recientemente su nueva película Un Asunto Familiar, la cual tiene en su elenco principal a Nicole Kidman y Zac Efron, quienes protagonizan una divertida historia de romance, pasión drama.

La cinta sigue la historia de Zara Ford (Joey King) una joven que descubre que su madre Brooke (Nicole Kidman) tiene un romance con su jefe Chris (Efron), quien es una estrella de cine, atractiva y egocéntrica.

“Un romance sorprendente desencadena consecuencias cómicas para una joven, su madre y su jefe estrella de cine mientras enfrentan las complicaciones del amor, el sexo y la identidad”, señala la sinopsis.

La nueva producción se posicionó en los primeros lugares de reproducción del streaming, por lo mismo, muchos quieren saber más sobre sus protagonistas.

Los inicios de Nicole Kidman y Zac Efron en el cine

Nicole Kidman, la estrella de Hollywood ha sido galardonada a lo largo de su carrera con los premios más importantes de la industria, como los Oscars, BAFTA, Emmy, los Globos de Oro, y además, es la primera australiana en recibir el premio AFI Life Achievement Award este 2024.

La cinco veces nominada a los Premios de la Academia ha trabajado en reconocidas producciones de la pantalla grande como Los Otros, Moulin Rouge!, To Die For, The Hours, mientras que en televisión protagonizó la serie Big Little Lies y The Undoing.

Su debut en el cine fue con la película Bush Christmas estrenada en 1983, mientras que en televisión su debut fue el mismo año en la serie Chase Through the Night, en donde participó en cinco episodios.

Zac Efron, el joven actor de 36 años, debutó en la pantalla por primera vez el año 2003 en la cinta Melinda’s World en donde interpretó a Stuard Wasser.

Sin embargo, el rol que lo catapultó a la fama internacional fue el de Troy Bolt en la saga de Disney “High School Musical”, de allí llegaron otros éxitos a su carrera como Neighbors y 17 Again.

En televisión, el actor ha sido parte de producciones como Robot Chicken, ER, CSI: Miami y la producción que también produce, Down to Earth with Zac Efron.