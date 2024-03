Este 8 de marzo, día en que se conmemora el Día de la Mujer es que dos mujeres decidieron presentar su nueva música. Así es y es que en un día tan especial en el cual se vive el empoderamiento femenino es que realizaron grandes lanzamientos en sus respectivos géneros musicales.

Se trata de Ariana Grande y Young Miko, quienes durante este día nos presentaron nuevos materiales musicales los que buscan encantar a sus fanáticos.

Eternal Sunshine

Ariana Grande lanzó por fin su séptimo álbum de estudio: Eternal Sunshine. La artista multiplatino y ganadora de Grammy finalmente nos presentó su nuevo trabajo musical de larga duración.

Con 13 canciones, entre las que se incluye su sencillo “Yes, and?“, nos abre su corazón y nos da detalles íntimos sobre su vida de estos últimos años en los que estuvo alejada de la música.

Ariana además llegó con un nuevo video musical y es que este mismo viernes estrenó en youtube “we can’t be friends (wait for your love)“, otro de los singles que tendrá el disco.

Puedes escuchar Eternal Sunshine mediante Spotify, Apple Music y todas las plataformas de música de streaming en que se encuentra disponible la artista.

Curita

Young Miko también sorprendió con el estreno de Curita, el primer sencillo de su álbum debut “Att” el cual llega el próximo 5 de abril a todas las plataformas.

Con Curita, Miko promete a su nuevo amor olvidar las heridas causadas por un ex. La canción está producida por Mauro y Jota Rosa el video fue dirigido por Joshua Rivera y puedes revisar en youtube.

Finalmente la puertoriqueña nos prepara para su debut en Coachella con el estreno, unos días antes, de “Att”. Y es que con esto podrá presentar algunas de sus nuevas canciones totalmente en vivo en uno de los festivales más famosos del mundo.