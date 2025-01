Unstoppable se acerca a su esperado estreno en la pantalla en donde se retrata la historia del luchador Anthony Robles, quien a pesar de nacer solamente con una pierna, dejó su huella en el deporte debido a su perseverancia y talento.

La producción llegará este 16 de enero a Prime Video y se basa en el libro autobiográfico de Robles “Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion” estrenado el 2012 en el cual relata su vida y los desafíos que enfrentó para alcanzar el éxito.

En conversación con RedCarpet, el luchador Anthony Robles entregó detalles del esperado estreno.

Anthony Robles y el estreno de Unstoppable

En la entrevista con este medio, el luchador que se convirtió en campeón nacional de la NCAA (Asociación Nacional Atlética Colegial) en 2011, se refirió a lo que espera que los televidentes se lleven de su historia.

“Creo que (la audiencia) se sentirá identificada con todo… todos pasamos por los desafíos de la vida y todos sentimos que llegamos a un punto de quiebre en ciertos momentos. Pero la clave es simplemente tener ese coraje y tener esa lucha dentro de ti solo para dar un paso más hacia adelante”, comenzó señalando.

Asimismo, agregó: “Espero que después de ver esta película, la gente se vaya simplemente dándose cuenta de que ellos también pueden ser imparables. Solo tienen que creer en sí mismos y tener esa fe de que todo va a mejorar. Solo tienen que seguir luchando, seguir luchando contra cualquier oponente al que se enfrenten ahora mismo”.

Sobre su ingreso al mundo de la lucha, a pesar de que nació solamente con una pierna y muchos pensaron que debido a eso se le haría muy difícil avanzar en el deporte, revelando que sentía que su vida resonaba mucho con lo que ocurre en el combate.

“Mi primo me introdujo a la lucha libre, pero lo que realmente me motivó a entrar en el deporte y perseguirlo y llegar al nivel más alto posible fue que me encanta el aspecto uno contra uno del deporte, cuando estás ahí fuera en la lona de lucha, no es como si el entrenador pudiera pedir un tiempo muerto.

“Si te están golpeando, pon a alguien en el ring. Eso te va a ayudar. Para mí, fue muy parecido a la vida que ya estaba viviendo. En mi vida, me sentía como si me estuvieran golpeando. La gente tenía pocas expectativas de mí y no esperaban mucho debido al desafío al que me enfrentaba”.

“Así que la lucha libre me permitió tener una plataforma para mostrarle a la gente de lo que era realmente capaz. Me permitió mostrarles que no voy a permitir que nadie más me ponga límites. Voy a descubrir cuáles son mis límites por mí mismo. Así que me encanta esa parte del deporte, simplemente darme ese poder y mostrar lo que realmente podía hacer en el tatami de lucha libre”.

La llegada de su historia a la gran pantalla

Acerca de esto, Robles reveló que sigue impactado al saber que su vida está siendo retratada en los cines y ahora llegará a Prime.

“La verdad es que todavía se siente como un sueño. Nunca hubiera imaginado esta oportunidad, pero estoy muy orgulloso de cómo se contó la película y se rindió homenaje a estas personas increíbles que se unieron para contar mi historia y la historia de mi familia y de una manera que nos haría sentir orgullosos de ella”.

“Así que ver esta película es especial para mí porque, en cierto modo, es nuestro legado familiar. Es algo en lo que nuestras manos estuvieron involucradas. Mis hermanos, es su historia y la de mi madre. Y simplemente entendemos que, para salir adelante en la vida, para volverse más fuerte, a veces hay que enfrentar desafíos”.

“Así que estábamos dispuestos a hablar de esas cosas con estas personas increíbles porque les importaba compartir ese mensaje de superar los desafíos, de volverse más fuertes poco a poco. Así que no puedo esperar a que el mundo pueda ver esto, identificarse y sentirse inspirado para luchar contra los desafíos de la vida”.

“Me permitió mostrarles que no voy a permitir que nadie más me ponga límites. Voy a descubrir cuáles son mis límites por mí mismo. Y me encanta esa parte del deporte, simplemente darme ese poder y mostrar lo que realmente puedo hacer en el tatami de lucha libre”.

Sobre cómo definiría la cinta que se acerca a su estreno en Prime Video, señaló: “Imparable significa que no es que no te enfrentes a un desafío. Significa que es cómo reaccionas ante el desafío. Imparable es una mentalidad. Entonces, ¿en qué te concentras? ¿En lo que puedes hacer o en lo que no puedes hacer?”.

Revisa el avance a continuación