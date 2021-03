Zatanna: Actriz de "The Crown" y directora de "Promising Young Woman" creará guión para película de DC Comics

La actriz Emerald Fennell, quien está nominada al Oscar en la categoría de Mejor Director por "Promising Young Woman", acaba de ser reclutada por Warner Bros. Para escribir el guión de la adaptación cinematográfica para el personaje de DC Comics, Zatanna.

La entrega tiene proyectado su estreno para los cines y cuenta también con la producción de Bad Robot, la firma de J.J. Abrams.

Esta será la primera aparición cinematográfica en acción real de Zatanna, quien es conocida por su afiliación con la Liga de la Justicia, aunque hasta ahora no había aparecido personificada en la pantalla grande con el grupo de superhéroes.

Eso sí, hizo su debut televisivo en la serie de The CW "Smallville", donde fue interpretada por Serinda Swan y ha aparecido recientemente en una serie de producciones animadas, sobre todo vinculada a la "Justice League Dark", compartiendo con otros personajes como Constantine, Swamp Thing y Etrigan el Demonio.

Zatanna fue creada por Gardner Fox y Murphy Anderson como una controladora de magia que termina siendo una de las hechiceras más poderosas del Universo DC. Sus habilidades son genéticas debido a la herencia que le dio su padre Giovanni Zatara, quien además era un alquimista.

Tras el estreno de "Wonder Woman" y su secuela, la película de Zatanna será la segunda dedicada a una protagonista femenina en el Universo Extendido de DC. Aunque hasta el momento no se ha elegido a la protagonista de la entrega.

Por su lado, Fennell se ha ganado a la crítica después de hacer su debut en la dirección con "Promising Young Woman", película que se ha llevado más de un elogio de parte de la crítica y que a la vez la ha tenido en un punto central en medio de la temporada de premiaciones.

Fennel también fue la showrunner para la segunda temporada de "Killing Eve", así como registra créditos en la actuación en películas como "Anna Karenina", "The Danish Girl", y "Call the Midwife". En 2020 apareció como la infama Camilla Parker Bowles en la alabada serie "The Crown", de Netflix.