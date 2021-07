Doble de Zalo Reyes arremete contra Cristián Riquelme: "Él no sabe de música"

La nueva temporada del programa de imitación de Chilevisión Yo Soy All Stars, reúne a los participantes más destacados de temporadas anteriores, sin embargo hubieron grandes ausentes, entre ellos, Carlos Caro, el doble de Zalo Reyes.

En conversación con Me Late el cantante arremetió contra el jurado del espacio, en donde indicó sentirse humillado por la cantante nacional Myriam Hernández, así como también tuvo palabras para el actor Cristián Riquelme, con quien señala tuvo varios impasses dentro de la competencia.

"Cuando tuve el problema con Cristián (Riquelme), yo me agarré firme y cosas que no salieron ahí al aire, sino lo que él decía no más, después de lo del ramito de violetas. A mí me llaman urgente a la oficina y me dicen '¿tú te quieres perder el programa?' 'No', le dije yo, 'si usted quiere, yo me voy. Pero aquí hay un problema con el jurado'", contó.

'Él no sabe de música, este señor es un actor. Y no tan conocido, no como otros grandes. Por el 'Yo Soy' se está dando a conocer como actor", indicó que le dijeron "'Pero tú no tienes por qué contestarle al jurado'".

Además, el artista señaló que sólo volvería a la competencia con algunas condiciones. "Primero que nada, sin ninguneo. Que realmente se dedicaran a hablar de música a criticar de música. Y sin violencia hacia el artista, porque si yo voy, ¿ustedes creen que me van a decir 'hola, te echábamos de menos'?".

"Ustedes que son panelistas, ¿creen que ellos no van a tener sangre en el ojo conmigo?", Apenas me presente, no me van a criticar lo musical, se van a ir en contra de los movimientos, a ti te falta esto, De una u otra manera apagaban mi trabajo".