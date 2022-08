Winnie the Pooh: Blood and Honey | ¿De qué se trata la nueva película de terror sobre el oso de peluche?

Winnie the Pooh: Blood and Honey ha dado mucho que hablar durante los últimos días. Desde que se anunció que se estaba produciendo, la película se ha convertido en una de las producciones más esperadas del año y no precisamente por ver al personaje en un tierno escenario, sino porque esta vez será de manera terrorífica.

Es que esta será la primera vez que veremos al oso de peluche fuera del ambiente de Disney, luego de que la compañía perdiera los derechos de las obras de AA Milne. Ahora estará a cargo del director Rhys Frake-Waterfield y ITN Studios.

Hace algún tiempo, se dieron a conocer las primeras imágenes de la película donde se podía ver a un sangriento Pooh acompañado de su amigo Piglet.

Eso no es todo porque recientemente se reveló el póster oficial donde se muestra al protagonista sosteniendo nada más y nada menos que un hacha.

¿De qué se trata Winnie the Pooh: Blood and Honey?

La cinta seguirá a Winnie y a Piglet en el momento en que son abandonados por Christopher Robin, debido a que se va a la universidad.

La existencia de estos personajes se verá complicada cuando deban valerse por sí mismos y frente a la necesidad de alimentarse, se volverán seres completamente salvajes.

A partir de ese momento, ya no serán amigables, sino que se mostrarán como un oso y un cerdo despiadados que están en la búsqueda de muchas presas. De hecho, su primera víctima será Igor.

Winnie the Pooh: Blood and Honey todavía no tiene fecha de estreno.