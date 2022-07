Winnie the Pooh: Blood and Honey | ¿Cuándo se estrena la película de terror sobre el clásico oso

Winnie the Pooh dejará atrás su tierna y respetable vida para convertirse en un terrorífico y sangriento oso en la nueva adaptación independiente del clásico personaje titulada Winnie the Pooh: Sangre y Miel.

Hace algunos días, se dieron a conocer las primeras fotografías de la producción a cargo de Rhys Frake-Waterfield y ITN Studios, las que mostraban al osito antropomorfo como un villano sin piedad. Sin embargo, esta semana se reveló el primer póster oficial.

La cinta mostrará a Winnie the Pooh como un siniestro protagonista, luego del abandono de Christopher Robin. Por lo mismo, su antiguo amor por la miel ahora se transformó por la sangre.

El elenco cuenta con Craig David Dowsett como Winnie, junto con Amber Doig-Thorne, Danielle Scott, Maria Taylor, Danielle Ronald, Bao Tieu, May Kelly, Christopher Cordell, Natasha Tosini, Marcus Massey y Gillian Broderick.

¿En qué fecha se estrena Winnie the Pooh: Blood and Honey?

Por el momento, no se tienen detalles de la fecha de estreno de Winnie the Pooh: Blood and Honey, sin embargo, algunos reportes aseguran que se ha acelerado su proceso de posproducción, con el objetivo de que la película se estrene entre 2022 y 2023.

Revisa el póster oficial.