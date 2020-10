Will Smith y la verdad tras el meme de él llorando luego de confesión de infidelidad de su esposa

Hace menos de tres meses se supo de la infidelidad de la esposa de Will Smith con un rapero veinte años menor. Tras esto, se viralizó un imagen del destaco actor donde se le ve aparentemente llorando y afectado por la noticia, que luego se volvió meme en internet.

Sin embargo, esta semana el interprete de "El príncipe del rap" se refirió a la postal y aseguró que su rostro no es de llanto sino que se debe a que bebe mucho café.

Según informó el medio TMZ, Smith explicó que “es porque bebo tanto café que me deshidrato y me lloran los ojos, sé que la gente piensa que estoy llorando todo el tiempo, pero no es así”.

“Al final, todo el mundo estaba en plan: ‘pobre Will”, dijo el protagonista de "Soy leyenda". En ese sentido, su esposa, que también estaba presente en la entrevista que le hicieron, manifestó que “deberíamos haberlo grabado de nuevo”.

Cabe señalar que el actor ofreció esta aclaración durante la entrega del premio “Robin Williams: Legado de la Risa“, que le fue entregado a su familia por la organización sin fines de lucro Bring Change to Mind.