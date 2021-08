Cuando faltan apenas semanas para el estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, una de las sorpresas que la película se traía entre manos para los fanáticos quedó expuesto esta semana, después de que el mismo Ben Kingsley confirmó su inminente retorno al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

La sorpresiva declaración la hizo a Entertaiment Tonight, momento en el que indicó que "como acabas de ver, estaba hablando con Kevin Feige, y gracias a Kevin, Robert Downey Jr. y Drew Pearce y Shane Black, estoy en esta película y soy miembro de la Familia Marvel".

"Porque su bienvenida en Iron Man 3 fue tan impresionante y generosa que aquí estoy con Marvel otra vez. Y estoy fascinado de estar aquí", puntualizó.

Tales dichos se dieron en medio de la alfombra roja en la premiere de la película, que se hizo por estos días en Los Angeles.

Anteriormente, Kingsley fue parte de Iron Man 3 (2013), donde figuró como el líder de la organización terrorista de los Diez Anillos, El Mandarín, aunque en uno de los giros más radicales y polémicos de la película reveló que era su personaje era falso, resultando ser un actor sin trabajo conocido como Trevor Slattery.