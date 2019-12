Vin Diesel no se aguanta y entrega su reacción al trailer inédito de cuatro minutos para "Rápidos y Furiosos 9"

¡Alerta fanáticos de "Rápidos y Furiosos"! Vin Diesel ya vio el trailer para la novena entrega de la franquicia y simplemente no pudo contenerse, por lo que terminó publicando un video con su reacción en Instagram.

Acompañado de Michelle Rodríguez, Diesel comentó que "ayer vi el trailer de cuatro minutos. El lanzamiento será anunciado el 18 de este mes. Y recién le estaba comentando a Michelle lo impactada que va a quedar y me di cuenta que debería avisarles a ustedes también".

Además, el actor contó que su impresión fue tal, que inmediatamente tuvo que ponerse en contacto con el director Justin Lin, para comentar lo que vio.

"Es que... Me quedé sin palabras. Literalmente tuve que ver a Justin y cenar con el inmediatamente. Me quedé sin palabras. Ya no puedo esperar más para que lo vean", finalizó.

La novena entrega de "Rápidos y Furiosos" tiene su estreno programado a partir del 22 de mayo de 2020.