"Me encantai más en modo demonio": Vesta Lugg coquetea sin pudor con Pablo Galdames

Esto está a punto de transformarse en un historial. Los flirteos digitales entre Vesta Lugg y Pablo Galdames sumaron un nuevo capítulo, en la más reciente publicación en Instagram de la influencer.

Lugg, quien está radicada en Estados Unidos para cultivar su carrera musical, compartió una imagen en la que aparece con unas "alas de ángel". "Apágame esa vela, yo no soy tu santo", escribió acompañando la publicación.

En ese escenario es que apareció el jugador del Velez Sarsfield para dar a conocer sus impresiones sobre la propuesta de Lugg: "Me encantai más en modo demonio eso si", le lanzó.

La imagen de Vesta Lugg que elevó la temperatura de Pablo Galdames.

Cuando todo parecía sólo un halago más entre los cientos de comentarios que recibe a diario, la ex figura televisiva decidió responderle a Galdames.

"Pero ese modo lo desbloqueaste solo tu", fue el encendido comentario que ella le devolvió.

El mensaje de Pablo Galdames en el Instagram de Vesta Lugg.

Salto a la cuenta de Instagram del seleccionado nacional. En la más reciente imagen, en la que el futbolista aparece junto a su perro, Vesta comentó: "No estoy celosa de un perro no estoy celosa de un perro no estoy celosa de un perro no estoy celosa de un perro �� feliz cumple moccalicious. Gracias por guardarme el puesto mientras tanto".

Nuevamente, el asunto no quedó ahí. La respuesta llegó más coqueta y hasta con humor de parte de Galdames.

"Dice que esta esperando que llegues para compartirlo", retrucó el deportista.

Estos comentarios encendieron nuevamente las alarmas en torno a la posibilidad de un romance entre la influencer y el jugador del Velez Sarsfield, ya que hay que recordar que no es la primera vez que se da un interccambio así de cercano entre ambos.

El mensaje de Vesta Lugg en el Instagram de Pablo Galdames.