Vesta Lugg le confirma a sus seguidores que es bisexual: "Quiero amar a quien quiera amar"

La conocida influencer dio a conocer a través de su redes sociales su orientación sexual, luego de ser consultada por uno de sus seguidores.

A través de la tendencia de preguntas y respuesta que se realiza en Instagram, donde los seguidores de alguien pueden hacerle consultas a través de las historias a quienes siguen, en ese contexto la ex actriz de BKN y cantante fue consultada sobre si era Bisexual, a lo que la conocida personaje de televisión señaló que si y entregó una profunda respuesta.

La joven comenzó diciendo que "creo que la sexualidad es fluida. Y quizás más de niña, por la información que tenía, supuse que como siempre estuve con hombres, por ende era hetero", indicó Vesta.

Y luego añadió que "más grande y más libre, y desde el privilegio que tengo de poder tratar estos temas libremente, viviendo experiencias fluidamente y que estoy en un ambiente que me lo permite también (no todes tienen ese privilegio), puedo decir que quiero amar a quien quiera amar y deconstruir lo que pensé que tenía que ser por lo que me decían que significaba ser mujer".

La figura televisiva tiene más de un millón de seguidores en la red social.