Verdades Ocultas, la teleserie más larga de la televisión chilena actualmente se encuentra emitiendo su última temporada la cual cuenta con grandes sorpresas e inesperadas traiciones.

En el último ciclo los protagonistas están rodeados de peligro, esto por que los principales villanos de la historia Gaspar (Cristián Arriagada) y Mateo (Cristián Carvajal), quienes debutaron en la trama tras el salto de tiempo, están cada vez más cerca de cometer su prometido. Vengarse de todos quienes dañaron de una u otra forma a Eliana Zapata, la madre de Mateo.

El hijo de Eliana ya ha cobrado a sus primeras víctimas, mientras que el hermano de Julieta sigue de cerca sus pasos, todo con tal de tener el final feliz que sueña con su amado.

Sin embargo, los planes de ambos volverán a cambiar luego de que los villanos decidieron dejar el pasaje Nueva Esperanza y comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, la felicidad de ambos se vio interrumpida cuando Olivia (Carmen Zabala), la esposa de Mateo, los vio besándose.

Agustina (Catalina Guerra) quien es pareja del abogado también se entera de la situación y juró vengarse de ambos por jugar con los sentimientos de ambas.

¿Cómo será la venganza de Agustina contra Mateo y Gaspar?

La madre de Cristóbal y Olivia prometió vengarse de la pareja por engañarla. En el capítulo de hoy se vio a Agustina arrojando las cosas de Gaspar a la calle frente a todos los vecinos, para luego contarles que el abogado tiene un romance con Mateo.

Pero eso no es todo, en el avance Agustina le dice a Mateo que no lo dejará acercarse al bebé que Olivia espera. Pero el villano no toma de buena manera la decisión de su suegra.

Revisa el avance a continuación.