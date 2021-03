¡Fiesta en Zamunda! "Un Príncipe de Nueva York 2" es la película más vista en streaming en un fin de semana de pandemia

La combinación de comedia y nostalgia le está entregando buenos resultados a Amazon Prime Video, después de que la plataforma de streaming alzó a "Un príncipe en Nueva York 2" como la película más vista en streaming en un fin de semana de pandemia.

Esto después de utilizar como referencia las calificaciones de VOD en The Digital Entertainment Group / Screen Engine / ASI, que confirman el nuevo título que se adjudicó la secuela protagonizada por Eddie Murphy.

Pero como todo triunfo, este no está exento de polémicas ya que tales resultados no cuentan con el soporte de cifras concretas sobre la cantidad de espectadores que visualizaron la entrega, sino que con una fórmula que ha detonado cierto desacuerdo y que incluso llevó al medio especializado Deadline a que tales mediciones no son precisamente ciertas.

Aún así, la directora de Amazon Studios, Jennifer Salke, aseguró que "el estreno de 'Un príncipe en Nueva York 2' ha superado con creces nuestras expectativas más salvajes".

"Está claro que toda una nueva generación de fans se ha unido a la enorme base de fans leales que ya adoraban el mundo mágico creado por el fenómeno global Eddie Murphy, el increíblemente talentoso equipo de cineastas y el hilarante elenco de estrellas de leyendas existentes y recién consolidadas".

"Es la película de comedia perfecta, divertida, de celebración, escapista y para sentirse bien que necesita el público de todo el mundo", puntualizó la ejecutiva.