Tom Hanks reaparece en la TV tras superar el coronavirus: “Esto lo superaremos juntos”

Cuando el coronavirus comenzó a llegar con fuerza a Europa y otros continentes, una de las primeras personalidades reconocidas a nivel mundial en contraer la enfermedad fue Tom Hanks, quien dio positivo junto a su esposa, Rita Wilson.

No obstante, esos días quedaron atrás y el actor se presentó de manera remota en Saturday Night Live vistiendo un traje en plena cuarentena tras ser dado de alta, al igual que Wilson.

Hanks manifestó que era primera vez que no usaba ropa deportiva en 20 días y hasta bromeó. “Ya se me olvidó cómo funcionaban los botones. Rita me ayudó a vestirme”, expresó.

“Es bueno estar aquí, aunque también es muy raro estar aquí presentando Saturday Night Live en casa”, profundizó agregando que era extraño tratar de llevar algo de humor en estos momentos.

Finalmente, dejó una reflexión. “Hey. Manténganse a salvo. Estamos en esto mientras dure, y lo superaremos juntos. Vamos a agradecer a nuestros trabajadores del hospital, al personal de emergencia, a los empleados del supermercado, a la gente que entrega nuestra comida, a la gente que hace la comida para llevar. A los hombres y mujeres que mantienen este país en marcha en un momento en que los necesitamos más que nunca. Vamos a cuidarlos, y vamos a cuidarnos los unos a los otros”, sentenció.

Tanto Hanks como Rita Wilson tienen 63 años y están dentro del grupo de riesgo por el coronavirus, pero lo sobrellevaron de buena manera. Esperanza para todos.