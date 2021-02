Regalo de San Valentín: To All The Boys estrena la tercera y última parte de su saga

La exitosa trilogía de Netflix basada en los libros de Jenny Han "To All the Boys i've Loved before" ha llegado a su fin, la saga protagonizada por Lara Condor y Noah Centineo acaba de estrenar su última parte: "To All the Boys: Always and Forever.

En esta nueva entrega Lara Jean y Peter Kavinsky verán hacia donde su relación se dirige ahora que están terminado la enseñanza media, ambos planean ir juntos a Standford, sin embargo, sus planes podrían verse pospuestos luego de que Lara Jean iniciara un viaje que la hará analiza su vida y replantear lo que quiere para su futuro.

La primera parte de la trilogía fue estrenada en 2018 y cuenta la historia de LJ una escolar fanática de la literatura, que le escribe cartas a todos los chicos por el que se ha sentido atraída, sin embargo, nunca las envía y las mantiene ocultas en su armario. Lamentablemente para ella alguien las encuentra y las reenvía terminando en manos de todos sus antiguos "crushes".

El film se convirtió en un éxito para el servicio de streaming, quienes rápidamente ordenaron su secuela: "To All the Boys: P.S. I Still Love You", que trata sobre el inicio de la primera relación sentimental de Lara Jean y los obstáculos a los que se debe enfrentar.

El cierre de la saga de To All The Boys ya esta disponible en Netflix.