Noobmaster69: Revelan identidad del odiado "enemigo" de Fornite que Thor y Korg tenían en "Avengers: Endgame"

Un nuevo comercial de Xbox que promociona "The Falcon and The Winter Soldier" sacó finalmente a la luz quien es Noobmaster69, el enemigo jurado de Thor y Korg en Fornite. El individuo incluso llegó a sacar de quicio al Dios del Trueno en medio de "Avengers: Endgame", al punto que lo amenazó con acabar su existencia.

Resulta que el clip revela a Noobmaster69 como Aaron, el ex empleado de Apple Store que apareció en "Capitán América: El Soldado de Invierno", interpretado por el comediante D.C. Pierson.

En la promo se le ve junto a Sam Wilson (Anthony Mackie) en medio de una tienda gamer, donde aparentemente trabaja ahora, momento en el que comparten sus impresiones sobre la consola y las hazañas de The Falcon. El remate viene cuando al Aaron revela ser Noobmaster69.

"Falcon y El Soldado Del Invierno" es la segunda serie de Marvel Studios que podrá verse solo en Disney+, a partir del 19 de marzo.

Revisa el clip a continuación:

You don’t need a Vibranium shield to be a hero. Admittedly, it does help.



Explore @XboxGamePass on Xbox #SeriesX and #SeriesS then stream #TheFalconAndTheWinterSoldier to unlock your inner hero starting March 19 on Disney+: https://t.co/qpAS5V068A pic.twitter.com/1YEspmRYrk