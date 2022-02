This Is Us | ¿Habrá una película después de la sexta temporada de la serie?

This Is Us, el drama familiar más exitosos del último tiempo, estrenó su sexta y última temporada el pasado 6 de enero en Star Plus y actualmente sale al aire cada semana con un nuevo capítulo. Con esta entrega, la historia sobre la familia Pearson está llegando a su fin.

Esta nueva temporada resolverá los misterios que están pendientes sobre Jack, Rebecca, Randall, Kevin y Kate. Aunque por el momento se encuentra en una pausa temporal, la serie regresará el próximo 22 de febrero.

Eso no es todo, porque recientemente, la cadena NBC anunció que el episodio final del programa se emitirá el próximo 24 de mayo de 2022, es decir en un poco más de tres meses.

Uno de los puntos de la trama, por el que los fanáticos están más expectantes, es sobre el divorcio entre Kate y Toby, y cómo se desarrollará la historia después de este importante suceso.

¿Se hará una película de This Is Us luego de la temporada seis de la serie?

Recientemente, el creador de This Is Us, Dan Fogelman, abordó sobre la posibilidad de que la historia sobre los Pearson continuara, luego del último capítulo de la sexta temporada.

“Sospecho que estos actores inundarán sus pantallas de televisión y de cine en los años venideros. Creo que están tanto delante como detrás de la cámara, porque resulta que todos se están convirtiendo en hermosos escritores, directores y productores mientras hablamos”.

“Entonces, cuando quiera hacer algo nuevamente para This Is Us con estos muchachos, sospecho que todos estarán muy ocupados y ganarán premios, Emmy, Oscar y esas cosas, pero seguro. Si podemos encontrar una película en el futuro, me encantaría volver a estar con estos muchachos y hacerlo. No sé como seria eso. Para el final de esta temporada, creo que habremos contado la historia completa, así que no estoy seguro. Es como, si estás haciendo la película de lo que hubiera pasado si Jack sobrevivió al incendio o algo así, pero no sé, no sé de qué se trata”.

Por el momento, no ha habido intenciones de comenzar a pensar en una película, sin embargo, todo parece indicar que debido al éxito, la NBC estaría dispuesta a realizarla.