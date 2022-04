This Is Us 6 | ¿Cuándo se estrena el nuevo capítulo de la serie y dónde verla en Latinoamérica?

This Is Us, es sin duda una de las series más exitosas de la NBC del último tiempo debido su elenco cargado de estrellas que ha sabido llegar a los corazones de sus fanáticos con las impactantes historias de sus personajes.

Pese a que la producción que emitió su primer capítulo en 2016 ya tiene fecha de término, lo que provoca mucha ansiedad en los fans, todavía quedan varios capítulos que deberán resolver algunos misterios pendientes sobre la familia Pearson.

¡Alerta de Spoilers!

El capítulo 12 mostró la preparación de la boda de Kate con Phillip, luego de una complicada separación con Toby que terminó en divorcio. Tras más de una pelea y poca comunicación en la pareja, la mujer decide acabar con la relación que mantuvieron por años junto a sus dos hijos.

En el nuevo episodio, se verá el día del matrimonio, pero no solo eso, ya que también involucrará a Kevin, quien al parecer está teniendo un amorío secreto. Por otro lado, la enfermedad de Rebecca está avanzando cada vez más rápido, lo que comienza complicar las cosas.

¿Qué día se estrena el nuevo episodio de This Is Us 6 y dónde verlo?

Si bien el capítulo 13 de la sexta temporada de This Is Us ya se estrenó en NBC, en Latinoamérica se estrenará este jueves 21 de abril a través de la plataforma de streaming Star Plus.