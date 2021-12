This Is Us | ¿Qué día se estrena la última temporada de la exitosa serie de drama y dónde ver online?

This Is Us, la exitosa serie que sigue la historia de la familia Pearson volverá muy pronto a la pantalla con sus últimos capítulos, terminando así con una historia cargada de emociones, recuerdos y drama.

Hace algunos días se dio a conocer el primer tráiler donde se perciben algunos momentos que ha vivido la familia a lo largo de los seis años que ha durado la serie, pero además entrega un primer adelanto de lo que se verá en la temporada final.

"Estoy perdiendo la memoria. A veces pienso en cuál será mi último recuerdo antes de que se apague la vela", manifiesta Rebecca interpretada por Mandy Moore al inicio del video. Estas palabras se acompañan de diversas imágenes de los integrantes de la familia en sus diferentes etapas de la vida.

'El capítulo final' como es titulada esta entrega, contará con el regreso de Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley, quienes protagonizan los papeles principales de la serie.

¿Cuándo se estrena la sexta temporada de This Is Us y dónde verla?

La sexta y última temporada de la exitosa serie 'This Is Us', que contará con 18 capítulos, se estrenará este miércoles 5 de enero de 2022 a través de la plataforma de streaming Star Plus.