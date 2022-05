The Voice: el regreso | ¿A qué hora se estrena el nuevo programa y dónde verlo?

Quedan solo horas para el estreno de The Voice: El Regreso, el nuevo programa de Chilevisión que dará una segunda oportunidad a aquellos participantes que, en las audiciones a ciegas, no lograron convencer a los coaches y pasar al siguiente nivel.

En esta versión, que será conducida por Emilia Daiber, los concursantes tendrán la oportunidad de ser entrenados por el destacado cantante nacional Gepe, autor de múltiples éxitos como "Fruta y té", "Hablar de ti", entre otros.

El músico conocido también como el quinto coach, tendrá la misión de apoyar a los postulantes al repechaje, quienes deberán enfrentarse en difíciles duelos para ganar uno de los cupos al programa original que se transmite de lunes a miércoles a las 23:00 horas por las pantallas de Chilevisión.

Por ahora se confirmó la participación de tres cantantes en el primer capítulo. Se trata de Facu García quien no logró convencer a los coaches con "Heaven", Michelle Nuñez quién cantó "Creo en mí", y Maximiliano Ulloa, que pese a que sorprendió con "It´s not unusual", no logró un cupo.

¿A qué hora se estrena The Voice: el regreso y dónde verlo?

El primer episodio de The Voice: el regreso se estrenará este jueves 26 de mayo a las 19:45 horas a través de chilevisión.cl y de su página de Youtube.