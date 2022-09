The Skatalites llegan a Chile para show conjunto con La Floripondio: Revisa AQUÍ los detalles...

Con casi seis décadas de existencia, The Skatalites volverá a Chile para tener un show especial junto a los chilenos de La Floripondio, para celebrar los 58 años desde el lanzamiento de Freedom Sounds, uno de los tracks más importantes de su larga trayectoria.

La banda jamaicana se mantiene como una de las referencias obligadas al hablar del dub y el reggae a nivel mundial.

Estas leyendas vivas llegan encabezados por el trombonista Vin “Don Drummond Jr.” Gordon (1949) y Larry McDonald (1937) en percusión, ambos artistas íconos del Studio One y quienes grabaron con Bob Marley, Toots and The Maytals y Lee Perry, entre otros.

La alineación incluye además a Trevor “Sparrow” Thompson y James K. Smith (Burning Spear) para ejecutar clásicas canciones como Guns of Navarone, Phoenix City o Rock Fort City.

The Skatalites + La Floripondio | Fecha, recinto y horario

El concierto fue programado para el domingo 6 de noviembre en el Teatro Coliseo, desde las 19:00 horas.

La agrupación encargada de dar inicio al espectáculo será La Floripondio, referente del del ska, reggae, rock en Chile, liderados por Aldo "Macha" Asenjo, con más de tres décadas de existencia. El vínculo con Skatalites se da porque han grabado éxitos como Fidel Castro o When I Call your name, traducida en el disco Dime qué pasa como Cuando te llamo jo.

The Skatalites + La Floripondio | Entradas para el evento

Las entradas están disponibles por medio de la plataforma PuntoTicket, con los siguiente precios:

- Cancha $20.000

- Platea baja $25.000

- Platea alta $15.000