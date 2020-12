Personaje de "The Mandalorian" Fennec Shand reaparecerá en serie animada de "Star Wars"

La actriz Ming-Na Wen retornará al universo de "Star Wars" como Fennec Shand, que debutó en "The Mandalorian", para cederle esta vez solamente su voz para la aparición que tendrá el personaje en la próxima serie animada "The Bad Batch".

Wen continuará así sus colaboraciones con Disney, tras haber puesto a trabajar sus cuerdas vocales para el clásico animado "Mulán" y tener una breve aparición en la versión en acción real recientemente estrenada de la película, además de aparecer en la serie de Marvel "Agents of S.H.I.E.L.D.", como Agent Melinda May.

Curiosamente, Fennec Shand apareció en el trailer de "The Bad Batch" que fue revelado la semana pasada con el anuncio de las múltiples producciones que se vienen en el futuro próximo para la saga "Star Wars", pero aún así tuvo que guardarse la confirmación de que continuaría dandole vida a la asesina.

Tras el debut del adelanto, el creador de las series Dave Filoni le dijo que aún tenía que guardar el secreto. Ella le respondió "Dave, si querías mantener el secreto ¡no debiste ponerme en el trailer!".

"Todos decían 'solo queremos la confirmación. Así que sí, ¡es Fennec! En una Fennec más joven y tendrá mi voz. Estoy entusiasmada y más que feliz con que Dave quisiera que creara más de su historia pasada", indicó Ming-Na Wen al sitio StarWars.com.

Ming-Na Wen como Fennec Shand en "The Mandalorian".

Aunque probablemente esta no sea la última vez que el público vea a Fennec Shand, su apariciones puede que sean esporádicas en "The Mandalorian", pero tras el final de la segunda temporada ahora ya se sabe que habrá un nuevo spin off de "Star Wars" inspirado en Boba Fett, personaje con el que formó un estrecho vínculo después de que este le salvara la vida en Tatooine.

Además, como evidenció la escena post créditos del season finale de la serie protagonizada por Pedro Pascal, Fennec además ayudó a que Boba Fett tomara el control del antiguo palacio de Jabba The Hutt, arrebatándole el poder de las manos a Bib Fortuna.

De ahí, que haya mucho más de Fennec Shand en "The Book of Boba Fett" más allá su aparición en "The Bad Batch", serie que aún no cuenta con una fecha anunciada para su estreno.