The Goldbergs | Revelan cómo será la despedida del personaje de Jeff Garlin: ¿Qué pasará con Murray?

The Goldbergs, la comedia ambientada en los 80s de ABC, se vio envuelta en la polémica durante la novena temporada de la serie, luego de que el actor Jeff Garlin, quien interpretó a Murray el patriarca de la familia Goldberg, fue despedido de la serie tras numerosas denuncias de malos tratos hacía miembros de la producción.

Múltiples empleados de la producción se acercaron a recursos humanos con informes de presunta conducta verbal y física que hicieron que el personal de la serie se sintiera incómodo, lo que gatilló su salida tras 9 años en la ficción.

El actor se refirió a las acusaciones de conducta impropia en diciembre pasado en una entrevista con Vanity Fair. "Siempre es lo mismo. Se trata de mí y de mi estupidez en el set. No creen que sea apropiado. Hago. Ahí es donde estamos. No me han despedido por eso. Simplemente pensamos de manera diferente".

El personaje apareció en el final de temporada a través de imágenes generadas por computadora. Sin embargo, el resultado no convenció a los seguidores, quienes comentaron la situación en redes sociales.

A raíz de esto, la producción tomó una decisión definitiva sobre el personaje de cara a la décima temporada que se encuentra en producción.

¿Qué pasará con Murray en The Goldbergs?

Cuando la comedia de ABC regrese para la Temporada 10 el 21 de septiembre, los espectadores sabrán que el personaje de Garlin, el patriarca de la familia Murray Goldberg, murió hace varios meses.

“Esta va a ser una familia que no se ha reconciliado con el hecho de que su padre se fue, pero se ha mudado y ha lidiado con mucho de eso”, le dice el showrunner Alex Barnow a EW. “Estamos comenzando con optimismo sobre la llegada del bebé [de Erica] y mirando hacia el futuro. Es una oportunidad para esta interesante base emocional de la forma en que las personas se comportan”.

Barnow agrega que ha hablado con Garlin, quien es "consciente de que no lo reemplazarán". Continúa: “La verdad es que no sé si sabe cuál es su destino, pero asumo que sabe, esa sería la respuesta a esa pregunta. No hemos tenido una conversación posterior desde el comienzo de la escritura de que él tendría alguna claridad específica sobre eso”.

La partida de Murray, sumada al embarazo de Erica, dará inicio a una nueva etapa del programa. Se siente como un gran reinicio para nosotros", dice el co-showrunner Chris Bishop. “Tenemos toneladas de impulso para esta nueva temporada”.