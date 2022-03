The Goldbergs | Wendi McLendon-Cove defiende como la serie manejó la salida de Jeff Garlin: ¿Qué pasó con Murray?

La actriz Wendi McLendon-Covey se refirió por primera vez a la salida de su compañero Jeff Garlin de The Goldbergs y cómo la producción ha manejado su ausencia.

Recordemos que la serie que actualmente se encuentra transmitiendo su novena temporada perdió a uno de sus protagonistas tras ser denunciado por miembros de la producción por conducta inapropiada.

Múltiples empleados de la producción se acercaron a recursos humanos con informes de presunta conducta verbal y física que hicieron que el personal de la serie se sintiera incómodo, lo que gatilló su salida tras 9 años en la ficción.

El actor se refirió a las acusaciones de conducta impropia en diciembre pasado en una entrevista con Vanity Fair. "Siempre es lo mismo. Se trata de mí y de mi estupidez en el set. No creen que sea apropiado. Hago. Ahí es donde estamos. No me han despedido por eso. Simplemente pensamos de manera diferente".

A pesar de su salida, el personaje ha continuado en la ficción a través de un doble de cuerpo y la utilización de imágenes generadas por computadora. Sin embargo, el resultado no ha convencido a los seguidores de la ficción.

“Deberían cancelar The Goldbergs o matar al personaje de Jeff Garlin porque las soluciones que han estado usando esta temporada no funcionan”, tuiteó el periodista Noel Murray, junto con un clip de The Goldbergs en el que se ve la cara superpuesta de Garlin y un diálogo pregrabado.

“¡Gracias por la gran sugerencia Noel!” McLendon-Covey respondió la actriz de la serie. “Esta temporada nos dio un vuelco porque a.) es difícil incorporar a alguien que no quiere estar aquí y quiere irse a la mitad de la escena, y b.) no estábamos a punto de volver a escribir la segunda mitad de la temporada. . Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo”, respondió.