Jeff Garlin deja la serie The Golbergs tras una investigación por denuncias de conductas inapropiadas en el set

Una inesperada noticia recibieron la jornada de este jueves los fans de la serie de ABC The Goldberg, tras el anuncio de la salida de Jeff Garlin, el patriarca de la familia de la ficción, tras denuncias de comportamiento inadecuado en el set.

Múltiples empleados de la producción se acercaron a recursos humanos con informes de presunta conducta verbal y física que hicieron que el personal de la serie se sintiera incómodo, lo que gatilló su salida tras 9 años en la ficción.

Según The Hollywood Reporter, el reparto y el equipo fueron informados de la repentina partida de Garlin por un producto el miércoles pasado, después de que Garlin y Sony Pictures Television llegaran a un acuerdo mutuo.

El actor se refirió a las acusaciones de conducta impropia en una entrevista con Vanity Fair. "Siempre es lo mismo. Se trata de mí y de mi estupidez en el set. No creen que sea apropiado. Hago. Ahí es donde estamos. No me han despedido por eso. Simplemente pensamos de manera diferente".

"Como comediante, si alguien se siente ofendido por lo que digo, todo lo que puedo decir es que lo siento. ¿Okey? Nunca me he acercado físicamente a nadie, por ningún motivo, por lo que me resulta terriblemente confuso y falso", señaló en aquella oportunidad.

La serie actualmente se encuentra transmitiendo su novena temporada y no ha sido renovada para una decima. Los Goldberg llegó por primera vez a la pantalla el año 2013 y está ambientada en los años 80. Se Basa en la vida del creador de la ficción, Adam F. Goldberg, la serie actualmente está protagonizada por Wendi McLendon-Covey (como Beverly), Garlin (como Murray), Sean Giambrone (como Adam), Troy Gentile (como Barry), Hayley Orrantia (como Erica) y Sam Lerner (como el prometido de Erica, Geoff).