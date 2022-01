Hoy se cumplen 4 años de la muerte de la vocalista de la banda irlandesa The Cranberries, Dolores O’Riordan, quien, según la versión de la autopsia, murió ahogada en la bañera tras una gran ingesta de alcohol. Todo esto mientras se encontraba en Londres para grabar una nueva versión del éxito mundial “Zombie” con la banda estadounidense Bad Wolves.

Vocalista y también compositora de The Cranberries junto al guitarrista de la banda, Noel Hogan, su voz es icónica en éxitos de la década de los noventa. Tanto Billboard como The Rolling Stone la reconocen como tal. Junto a ella, el grupo de rock alternativo logró millones de ventas a nivel mundial.

El salto a la fama

La banda irlandesa logró el reconocimiento internacional con las canciones “Dreams” y “Linger” de su álbum de estudio debut “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?”, por lo que gozaban de una popularidad a nivel mundial, realizando giras por Estados Unidos, Europa e incluso Latinoamérica, viniendo a Chile en el 2010.

Como compositora, sus letras se caracterizaban por una visión de vida particular. Religiosa, defensora de la vida, los derechos humanos, de los niños y muy apegada a su familia. Todos estos temas se pueden ver plasmados en canciones como “Ode to My Family”, un homenaje a las víctimas de la guerra en Yugoslavia, o “Animal Instinct” que trata sobre la reacción de una madre cuando le quitan a sus hijos, donde hay un impulso del instinto animal y no racional que la hace querer reunirse de nuevo con su familia.

Posteriormente y con la pausa que se tomaron como banda, O’Riordan fue la que mayor repercusión y relevancia tuvo como solista de todos los integrantes de The Cranberries. Lanzó dos álbumes y 5 sencillos en solitario que no pasaron desapercibidos pero tampoco tuvieron el éxito que tenían los discos de la banda.

Reunion Tour

A finales del 2009, el grupo irlandés anunció su reinicio de actividades y una gira mundial que duró casi un año. En este período y hasta la muerte de O’Riordan, The Cranberries lanzó dos álbumes que no pudieron superar los discos anteriores, además de uno póstumo un año después del deceso de la vocalista.

O’Riordan no vivió una vida exenta de polémicas. Como toda una rockstar, tuvo problemas con la prensa, con sus compañeros de banda, con los vicios y con la ley. Sin embargo hoy, a cuatro años, se le recuerda como una de las voces más poderosas y emblemáticas del rock de los noventa. Memoria que seguirá con cada cover que se siguen haciendo de cada uno de sus éxitos en todo el mundo.