Mega confirma al tercer jurado para The Covers

Tras confirmar a los más de 40 participantes, los responsables del nuevo estelar musical de Mega The Covers, tributo a las estrellas continúan definiendo los últimos detalles para su gran estreno, es por eso que este viernes confirmaron la adición de un tercer y último jurado a la mesa de evaluadores.

Se trata del argentino Oscar Mediavilla, quien tiene más de 40 años de carrera como músico, productor y mánager musical.

Mediavilla es un erudito en concursos y realities artísticos. Fue jurado de programas como Operación Triunfo en tres ediciones, en Latin American Idol y en 4 temporadas de Cantando por un sueño.

Frente a este nuevo desafío en la televisión chilena, Oscar señaló que: "me hace muy feliz participar como jurado en este programa, porque bueno, sé que hay gente muy conocida y muy querida de Chile imitando a otros artistas y realmente me parece muy, pero muy interesante... Creo que le va a gustar mucho al público".

"Me agrada que me hayan invitado, creo que voy a poder sumar. Es un honor estar aquí, siempre que me han invitado me han tratado súper bien y creo que este va a ser sin duda un gran programa", concluyó.

Desde Mega resaltaron que "como experto en la industria, Mediavilla no tiene reparos en decir lo que piensa, midiendo a todos por igual sin importar la edad o supuesta trayectoria del participante. Un tipo frontal en sus opiniones altamente especializadas".

Una de sus últimas apariciones en Argentina fue como jurado en el programa Cantando 2020, de Marcelo Tinelli, donde por sus palabras, Alex Caniggia (ex participante del reality de Mega “Resistiré”) terminó renunciando.

Mediavilla llega para sumarse al jurado compuesto por Javiera Contador y Beto Cuevas. Mientras que la conducción de The Covers estará a cargo de Karla Constant.