Tainy y Yandel se unen en un disco fundamental para el reggaeton: Dynasty

En honor a su legado de 16 años a lo largo de la evolución y globalización del reggaetón, los multigalardonados artistas Tainy y Yandel lanzan su anticipado álbum colaborativo DYNASTY.

El innovador productor, Tainy, y el cantante, Yandel, han trabajado juntos desde que Tainy tenía 16 años, uniendo fuerzas con el dúo de reggaeton Wisin y Yandel en temas como "Pam Pam", "Noche de Sexo" y "Sensación".

Como resultado, los colegas de toda la vida han dominado las ondas radiales, las carteleras de éxitos y las listas de reproducción.

DYNASTY detalla intencionadamente esta unión festiva, utilizando referencias del campeonato de baloncesto para sus visuales y su mercancía exclusiva.

"Se sentía como el momento adecuado. Todo se alineó: el momento de nuestras carreras y estar juntos en el estudio durante un par de días. Se sentía como que tenía que suceder", sentencia Tainy.

“Para mí, Tainy es el mejor productor de la música latina. Está muy adelantado a su tiempo y siempre lleva los ritmos y los beats a otro nivel. Estoy feliz de trabajar en DYNASTY con él. Lo estamos disfrutando al máximo", reflexiona Yandel

El primer sencillo, "Deja Vu", consolidó el idílico lanzamiento, que rinde homenaje a los Chicago Bulls de los años noventa. Tras una épica rueda de prensa, el vídeo se estrenó en un evento histórico en el Eco Sports Park de Puerto Rico y en 13 estadios a lo largo de Estados Unidos y Latinoamérica.

El evento en Puerto Rico contó con la asistencia de más de 1.200 fanáticos que recibieron una presentación exclusiva, un adelanto de "Si Te Vas" y el estreno mundial de "Deja Vu".

En el vídeo se ven las chaquetas personalizadas de edición especial diseñadas por el renombrado diseñador de moda Jeff Hamilton, cuyas chaquetas se han visto en leyendas de la NBA como Michael Jordan, Kobe Bryant y Lebron James.

Además, los dos creadores de tendencias se asociaron con la marca de ropa deportiva estadounidense Starter para su colaboración de edición limitada en exclusiva con Greenhouse y Foot Locker; la colección fusiona diseños elevados de moda callejera con las siluetas originales de Starter. La colaboración de cuatro piezas salió a la venta el 9 de julio, y los artistas celebraron una conferencia de prensa y un encuentro con sus fanáticos en la tienda insignia de Foot Locker en Times Square activado mediante Puma.

El simbolismo proyecta los mismos sentimientos que sienten los atletas al ganar un campeonato: orgullo, emoción y alegría. Su dinastía de 16 años lo resume. Como parte del galardonado dúo Wisin y Yandel, Yandel estaba en los inicios del éxito mundial cuando empezó a trabajar con Tainy. A pesar de estar en plena adolescencia, el carácter, la creatividad y la disciplina de Tainy conquistaron rápidamente a Yandel.

"En aquella época, estaba en el estudio de Luny Tunes; ahí se hacían todos los éxitos. Todos los cantantes y artistas se reunían ahí. Nelly "El Arma Secreta" llegó ahí con este chico de catorce años y nos dice que el chico le da duro a los beats, que está adelantado a su tiempo", dijo Yandel sobre sus primeros recuerdos de Tainy. "Cuando nos enseñó sus ritmos, me impresionó este chico de 14 años que podía sonar tan duro, refrescante. También aportó un elemento americanizado que pudimos fusionar con el reggaetón".

Yandel se ha consolidado como figura de la música popular

Esos elementos particulares llevaron a Tainy y a Yandel a recibir múltiples GRAMMYs latinos e innumerables discos multi-platinos. Con DYNASTY, la voz icónica e inolvidable del cantante, junto con la producción innovadora que catapultó y contribuyó al crecimiento del movimiento a lo largo de los años, ofrecen un proyecto nostálgico que conmemora las diferentes fases y fusiones del género. El proyecto ofrece el legendario dembow del reggaetón con espumosos sintetizadores, lazos, saltos de batería y eclécticas fusiones que reflejan la música global de hoy en día. En la canción afrobeat "Si Te Vas", con la colaboración del rapero estadounidense Saint JHN, Tainy demuestra por qué sigue siendo el productor de música latina número 1 de Billboard durante 87 semanas consecutivas y sigue demostrando su capacidad para crear música que resuene con una audiencia global, mientras que en canciones como "Buscando Calor", Yandel se mantiene fiel a sus tonos melódicos y su estilo romántico.

Tainy hizo su debut como artista en el 2019 y automáticamente alcanzó los puestos más altos en las listas de éxitos con sencillos como "I Can't Get Enough", “Adicto" y "Callaita". Como arquitecto musical detrás de algunos de los crossovers más icónicos de la música y de los éxitos que definen la carrera de artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin, Rosalía, Lauren Jauregui, Zion & Lennox, Anuel, Ozuna, Don Omar, Wisin & Yandel, Kali Uchis, Rauw Alejandro, Jhay Cortez, y más, ha jugado un papel importante en la amplificación de la música latina a escala global. El productor también asumió el cargo de productor ejecutivo del primer trabajo completo en español de Selena Gómez, "Revelación", "Sunbathe" junto a Miguel, y "Dakiti" de Bad Bunny y Jhay Cortez. Más recientemente, NEON16, que cofundó con el ejecutivo musical Lex Borrero, fue nombrada la empresa musical más innovadora de 2021 por Fast Company.

Iniciando su carrera a finales de los años 90, el éxito de Yandel se basa en su naturaleza multifacética como vocalista, compositor, músico, productor y artista de reggaetón. Su álbum en solitario, lanzado en noviembre de 2013, De Líder a Leyenda, debutó en el número 1 de la lista Top Latin Albums de Billboard y en el número 9 de la lista Top Rap Albums. Fue certificado Oro (Latino) por la RIAA (2014) y recibió una nominación a los Latin GRAMMYs. Comenzó a hacer giras como solista en 2014, la gira VIP De Líder a Leyenda de Yandel agotó las entradas en Nueva York, Washington D.C., Los Ángeles, Houston, Dallas, Chicago y Orlando, y en Latinoamérica. El solista, ganador de premios Latin GRAMMY, Latin American Music y BMI, ha conseguido 10 #1s en la lista Top Latin Airplay de Billboard y ha recibido 16 certificaciones de Platino y 4 de Oro de la RIAA.

Con DYNASTY, Yandel y Tainy celebran estos logros individuales y colaborativos. Es una oda a su relación como colegas y amigos, a la música, específicamente al reggaetón, y a su merecido éxito.