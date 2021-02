System of a Down lanza video oficial para "Genocidal Humanoidz"

System of a Down acaba de lanzar el videoclip oficial para la canción “Genocidal Humanoidz”, una de las dos canciones que acabaron con el receso de 15 años que se tomó la banda de ascendencia armenia.

El trabajo audiovisual está co dirigido por el bajista del grupo, Shavo Odadjian, y Adam Mason, e incluso una serie de secuencias animadas, además de actuaciones de los distintos músicos.

El estreno fue en el marco de una transmisión en vivo que se sostuvo la tarde de este domingo para recaudar ayuda humanitaria que será recibida por las fundaciones sin fines de lucro Armenia Fund y Armenia Wounded Heroes Fund.

El lanzamiento de “Genocidal Humanoidz” y “Protect the Land”, la otra canción que puso fin al silencio de System of a Down, se produjo justamente a propósito de reunir fondos para los soldados heridos de Artshak y Armenia, en medio de la guerra de Nagorno-Karabakh, que tuvo lugar en 2020.

Revisa el nuevo clip de Serj Tankian y compañía a continuación: