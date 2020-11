"Chuwanchu": “Chop Suey!” de System of a Down supera los mil millones de reproducciones en YouTube

Sabemos que la has cantado a todo pulmón y quizás no pronunciando bien la letra. Esta semana, el videoclip de “Chop Suey!”, uno de los mayores éxitos de System of a Down, superó los mil millones de reproducciones en YouTube.

De esta manera, la canción se convierte en una de los pocos temas de rock y metal en el mundo que han logrado esta gran hazaña.

Cabe mencionar que “November Rain” y “Sweet Child O’ Mine”, de Guns N’ Roses, “In the End” y “Numb”, de Linkin Park, y “Smells Like Teen Spirit”, de Nirvana, son las únicas que han roto este récord.