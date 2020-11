System of a Down presenta canciones inéditas por primera vez en 15 años

15 años tuvieron que pasar para que System of a Down reapareciera en el mundo de la música y para felicidad de los fanáticos no lanzó un tema, sino que retornó con dos nuevas canciones inéditas para arremeter nuevamente con su propuesta de potente rock.

"Protect The Land" y "Genocidal Humanoidz" fueron los nombres con que la banda decidió bautizar estas canciones.

Tales obras aparecieron a través de su sitio web, para luego desembarcar con toda su potencia en las diversas plataformas digitales.

"Nosotros como System of a Down acabamos de lanzar nueva música por primera vez en 15 años", celebró la banda por medio de una publicación en Twitter.

"El tiempo de hacer esto era ahora, en conjunto, los cuatro tenemos algomuy importante que decir como una voz unificada", puntualizaron también.

We as SOAD have just released new music for the first time in 15 years. The time to do this is now, as together, the four of us have something extremely important to say as a unified voice. Read our full statement at https://t.co/QSDoanwK3B. #ProtectTheLand #GenocidalHumanoidz pic.twitter.com/AypVZ8b71l