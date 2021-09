Marcia Lucas, quien ganó un Oscar por editar Star Wars: Una Nueva Esperanza, prácticamente barrió el piso con la nueva trilogía de la saga y sus responsables la productora y presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y el director de El Despertar de la Fuerza y El Ascenso de Skywalker, J.J. Abrams.

Las polémicas declaraciones salieron a la luz por medio del libro de J.W. Rinzler recientemente publicado, Howard Kazanjian: A Producer’s Life. En la obra, el autor explora la labor de Kazanjian en la concepción de las películas El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi.

De ahí viene la entrevista a Lucas, quien no sólo fue reconocida por su trabajo en la entrega original de George Lucas, sino que logró posicionarse en la industria hollywoodense con su labor en Taxi Driver y también haciendo el montaje de Alice Doesn’t Live Here Anymore. Además, fue nominada a los Oscar también por American Graffiti y estuvo casada con George entre 1969 y 1983.

En el libro de Rinzler, Marcia Lucas admite que "me caía bien Kathleen. Siempre me cayó bien. Siempre tenía ideas. Ella era realmente inteligente y brillante. Realmente una mujer maravillosa. Y me caía bien su esposo Frank. Me caían muy bien".

"Pero ahora que está a cargo de Lucasfilm y haciendo películas, parece que Kathy Kennedy y J.J. Abrams no tienen idea sobre Star Wars. No las entienden. Y J.J. Abrams está escribiendo estas historias", sentenció Lucas.

El asunto no quedó ahí, Marcia resaltó que "cuando vi esa película en la que matan a Han Solo, estaba furiosa. Estaba realmente enojada cuando mataron a Han Solo. Estoy absolutamente segura de que no había rima ni razón para eso. Entonces pensé 'no entienden la historia Jedi. No entienden la magia de Star Wars. ¿En serio se deshacen de Han Solo?".

Rinzler, el autor del libro, fue un ex ejecutivo de Lucasfilm e hizo la entrevista a Marcia entre los estrenos de El Último Jedi y El Ascenso de Skywalker, aunque el texto se publicó recién el pasado 14 de septiembre. De hecho, ni siquiera alcanzó a ver la publicación del libro, porque falleció poco antes.

En el texto, Marcia Lucas también criticó duramente la decisión de matar a Luke Skywalker, lamentando que "hacen que Luke se desintegre. Mataron a Han Solo. Mataron a Luke Skywalker. Y ya no tienen a la princesa tampoco. Y están escupiendo películas cada año. Y creen que es importante encantar a las audiencias femeninas, así que ahora su protagonista es una mujer, que supuespuestamente tiene poderes Jedi, pero no sabemos cómo obtuvo esos poderes Jedi, o siquiera quién es".

"Las líneas argumentales son terribles. Es todo terrible. Horrible. Puedes citarme... J.J. Abrams, Kathleen Kennedy - Hablen conmigo", puntualizó Marcia Lucas.

Las declaraciones de la famosa editora se viralizaron después de que fueron publicadas por un usuario en Twitter que se hace llamar @jediscum83.