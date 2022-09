Spider-Man: No Way Home vuelve a los cines chilenos conversión extendida | Revisa los detalles del reestreno con escenas inéditas

Desde hace un tiempo se venía hablado del inminente estreno de la versión extendida de Spider-Man: No Way Home, ahora ese hito ya tiene fijada una fecha y llegará a los cines chilenos para que los fanáticos de Marvel puedan disfrutar la película con escenas inéditas.

Spider-Man: No Way Home. La Versión Con Más Cosas Divertidas promete mostrar 11 minutos de escenas inéditas que no fueron parte del corte original estrenado en diciembre pasado.

Tal material extra incluye más apariciones de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield, además de una nueva escena post créditos.

Spider-Man: No Way Home | ¿Cuándo se estrena la versión extendida en Chile?

La distribuidora Andes Films confirmó que la versión extendida de Spider-Man: No Way Home llegará a los cines chilenos el próximo jueves 15 de septiembre.

En la película, el vecino amigable ha sido desenmascarado, y por lo tanto, ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un superhéroe. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser alguien con poderes.