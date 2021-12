Spider-Man: No Way Home | ¿Cuánto dura la película de Marvel protagonizada por Tom Holland y Zendaya?

La nueva película "Spider Man: No Way Home" acaba de llegar a los cines nacionales con la tercera entrega de la saga que promete dejar a los fans del hombre araña impactados ante la llegada del multiverso a la gran pantalla y con ella, recordados villanos de cintas anteriores.

Los fanáticos del filme de Marvel están muy emocionados de volver a ver a villanos de otras franquicias enfrentarse al Peter Parker de Tom Holland, convirtiéndose en una de las películas más esperadas del universo cinematográfico de Marvel.

Los fanáticos de todo el mundo están ansiosos por ver al MCU Peter Parker volver a la acción y cómo su mundo se ha vuelto abruptamente desde que se reveló su identidad secreta tras la muerte de Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Los villanos llegaron al mundo de Peter Parker de Holland, debido a un hechizo fallido del Doctor Strange que fracturó el multiverso.

Los villanos de The Amazing Spider-Man cinta protagonizada por Andrew Garfield, que estarán en la película son Electro de Jamie Foxx y The Lizard de Rhys Ifans,. Además, Doctor Octopus de Alfred Molina, The Sandman de Thomas Haden Church y Green Goblin de Willem Dafoe también volverán a la pantalla grande, quienes fueron parte de las sagas de Tobey Maguire.





¿Cuánto dura Spider-Man: No Way Home?

De acuerdo con el sitio especializado IMDb, Spider-Man: No Way Home tiene una duración de 2 horas con 28 minutos, incluidas dos escenas post créditos, convirtiéndose así en una de las películas más largas del MCU.

Avengers: Endgame, que duró 3 horas y 2 minutos, Eternals, tiene una duración de 2 horas y 37 minutos.

Esta cinta es más larga que sus dos predecesoras. No Way Home. Spider-Man: Homecoming duró 133 minutos, y su secuela Spider-Man: Far From Home llegó a los 129 minutos.