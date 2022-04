Spider-Man: Across the Spider-Verse parte 2 ya tiene título oficial ¿Cómo se llama?

La segunda parte de Spider-Man: Across the Spider Verse, la nueva película sobre El Hombre Araña de Sony Pictures, anunció recientemente su título oficial, el que dará un cierre a la trilogía que comenzó en 2018.

La noticia se dio a conocer en el marco de la CinemaCon, donde Sony además de revelar el nombre de su tercera película, mostró los primeros 15 minutos de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Eso no es todo, ya que esta cinta tiene al equipo de producción más grande visto en cualquier película animada, con más de mil personas trabajando. Además, presentará 240 personajes en alrededor de seis universos.

El filme será protagonizado por Shameik Moore como Miles Morales/Spider-Man, Hailee Steinfeld como Gwen Stacy, Jake Johnson como Peter B. Parker, Oscar Isaac como Miguel O'Hara/Spider-Man 2099 e Issa Rae como la Mujer Araña de Jessica Drew.

¿Cuál es el nombre oficial de Spider-Man: Across the Spider-Verse parte 2?

De acuerdo a lo informado por los productores Phil Lord y Chris Miller, la segunda parte de Spider-Man: Across the Spider-Verse tendrá como título oficial Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Cabe recordar que la nueva fecha de estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse es el próximo 6 de junio de 2023, mientras que la segunda parte quedó para el 29 de marzo de 2024.